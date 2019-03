Viele Start-ups verwenden nur den Begriff AI, um Fördergelder abzugreifen

08.03.2019 Vier von zehn Start-ups, die den Begriff KI verwenden oder wegen Produkten zu Künstlicher Intelligenz Investments abgreifen, bieten überhaupt keine KI an. Oder aber die Technik ist unwesentlich für das finale Produkt.

Bild: Joachim Meyer

Tatsächlich schmücken sich einige Start-ups zu Unrecht mit dem Attribut oder stellen zumindest den Irrtum nicht richtig, wenn sie fälschlicherweise als KI-Start-up klassifiziert und gefördert werden. Das geht aus der MMC-Ventures-Studie 'The State of AI 2019' hervor. Daraus ist auch abzulesen, wie gehypt der Begriff ist: So gibt es im Schnitt 15 bis 20 Prozent mehr Förderung von Investoren, wenn der Begriff KI/AI im Spiel ist. Und seit 2013 hat sich die Zahl der neuen Unternehmen, die damit werben, etwa vervierfacht.