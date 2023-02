HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Unternehmen, die jüngere Menschen im Bewegtbildumfeld erreichen wollen, sollten sich mit Connected TV auseinandersetzen und Kampagnen testen.

Werbung auf Connected TVs (CTV) - internetfähigen Fernsehern - elektrisiert den Werbemarkt. Bis 2024 soll die Zahl der deutschen CTV-NutzerInnen laut einer eMarketer -Prognose auf 52,3 Millionen wachsen - dies entspricht 62,7 Prozent der aktuellen Gesamtbevölkerung. Der Glaube an den Werbekanal ist deshalb groß: Der Studie 'Connected TV Trends, 2022-23' von Appsflyer zufolge gehen 98 Prozent der 200 befragten Unternehmen sogar davon aus, dass CTV-Werbung in Zukunft größer sein wird als Mobile-Werbung. Die Bereitschaft, in digitale Werbung im TV zu inves