KKR kauft Heidelpay

KKR will Heidelpay dabei unterstützen, den Marktanteil entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs organisch wie auch durch strategische Zukäufe auszubauen und damit die Wachstumsstrategie fortzuschreiben, die von Anacap mit sieben Zusatzakquisitionen initiiert wurde. Außerdem will KKR das Unternehmen bei der zukünftigen Entwicklung der ambitionierten Technologieplattform und seiner innovativen Produkte unterstützen.Im Januar 2019 hatte Heidelpay die Frankfurter der Universum Group , einen Spezialisten für den White-Label-Rechnungskauf übernommen, zuvor schon den österreichische Payment-Service-Provider mPAY24 sowie den POS-Dienstleister StarTec Payment & Service GmbH . Mirko Hüllemann , Gründer und CEO von heidelpay, sowie andere Manager bleiben als langfristige Aktionäre an Bord. Heidelpay betreut derzeit mehr als 30.000 Händler und Plattformbetreiber mit Fokus auf KMUs und größere Unternehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Finanzielle Details der Transaktion nannten die Unternehmen nicht.