Lokales Online-Marketing: In diesen Städten ist Werbung am verbreitetsten

Ob Restaurant-Suche, der Besuch im Friseursalon oder eine Werkstatt in der Nähe: Der Großteil der VerbraucherInnen holt sich Informationen online ein. Regionale Suchanfragen spielen daher im Online-Marketing eine entscheidende Rolle. Unternehmen können dabei lokale Online-Werbemaßnahmen nutzen, um potenzielle KundInnen geografisch zielgenau zu erreichen. Vor allem in Siegen machen MarketerInnen hiervon Gebrauch. Das hat die Plattform Localyzer , die auf standortbasiertes Online-Marketing spezialisiert ist, in einem aktuellen Städte-Ranking herausgefunden. Dafür wurden von 2018 bis 2023 deutschlandweit über 9.600 lokale Online-Marketing-Kampagnen nach ihren Impressionen untersucht.Die Zahl der Impressionen ? auch Sichtkontakte genannt ? gibt an, wie häufig Werbeanzeigen auf einem Bildschirm erscheinen. Die Kennziffer kann Aufschluss darüber geben, wie verbreitet eine Kampagne tatsächlich ist. Am häufigsten wird Werbung in Siegen ausgespielt: Hier liegt die Zahl der Impressionen bei knapp 9,3 Millionen. Pro EinwohnerIn wurde über Localyzer in den letzten fünf Jahren demnach durchschnittlich 90,8 Mal Werbung eingeblendet. Damit belegt die Stadt in Nordrhein-Westfalen den ersten Platz in der Untersuchung. Mit großem Abstand folgt Trier ? hier gibt es im Schnitt 73 Einblendungen pro EinwohnerIn (knapp 8,1 Millionen Impressionen insgesamt). Neuss sichert sich mit 65,3 Sichtkontakten (10,1 Millionen Impressions) den dritten Platz.Auch in Oldenburg und Münster wird vergleichsweise oft Werbung geschaltet und angezeigt. In Oldenburg sehen BewohnerInnen durchschnittlich rund 64,3 Mal eine Anzeige ? insgesamt gab es dort seit 2018 rund 11,1 Millionen Einblendungen. Münster belegt mit 60 Sichtkontakten (rund 19,3 Millionen) den fünften Platz.Obwohl die Erfolgschancen in Salzgitter mit Blick auf Klickraten sehr hoch sind, wird standortbasierte Werbung nur selten angezeigt. Die Großstadt in Niedersachsen belegt mit nur durchschnittlich 1,7 Impressionen pro EinwohnerInnen (176.932 Impressionen insgesamt) den letzten Platz im Städte-Ranking. Ähnlich sieht es in Bottrop und Frankfurt am Main aus: Hier werden pro Kopf lediglich 1,8 Mal in Bottrop (insgesamt 215.000) und 1,9 Mal in Frankfurt am Main (insgesamt 1,5 Millionen Impressionen) Werbeanzeigen eingeblendet.Nicht nur im Gesamtranking liegt Münster vorn, auch mit Blick auf die 20 größten Städte Deutschlands. Hier belegt Münster mit rund 60 Werbeeinblendungen pro EinwohnerInnen (rund 19,3 Millionen Impressionen insgesamt) den ersten Platz. Aber auch in Wuppertal setzen Unternehmen und Filialen vermehrt auf standortbasierte Online-Werbekampagnen: Mit rund 47,5 Impressionen (17 Millionen) liegt die Stadt auf dem zweiten Platz. Auf Platz drei folgt schließlich Essen mit rund 39,5 Einblendungen (23,1 Millionen). Insgesamt führen also drei nordrhein-westfälische Städte die Spitze der Untersuchung an.