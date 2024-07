Social Media: KI-generierte Inhalte performen besser

Marketing

49 Prozent der befragten Social-Media-Marketer geben an, dass KI-generierte Inhalte besser abschneiden als Inhalte, die nur von Menschen erstellt werden.



Trotzdem sind 67 Prozent besorgt, dass die KI-generierten Social-Media-Inhalte ihres Unternehmens Falschinformationen verbreiten könnten.



73 Prozent der Unternehmen geben an, dass ihr Engagement und ihre Impressions in den sozialen Medien durch den Einsatz von GenAI zugenommen haben, wobei 22 Prozent sogar einen deutlichen Anstieg feststellen.



Die Wahrung der Authentizität ist die größte Herausforderung bei der Integration von GenAI in Social-Media-Marketingstrategien.

Gesteigerte Produktivität, Engagement und Effizienz fördern die Einführung von GenAI

Herausforderungen bei der Wahrung der Authentizität und der Verhinderung von Fehlinformationen

Generative KI sicher und effektiv implementieren

Richtlinien: Der erste Schritt für mehr Authentizität ist die Einrichtung von Richtlinien, die MitarbeiterInnen anleiten, wie sie generative KI für die Erstellung von Inhalten verwenden können und sollten. Nur 37 Prozent der Unternehmen haben bisher eine formelle, dokumentierte Richtlinie eingeführt.



Transparenz: 18 Prozent der Unternehmen kennzeichnen ihre KI-Inhalte nicht. Dabei kann Transparenz das Vertrauen der VerbraucherInnen in die Marke stärken und Missverständnisse vermeiden. Es ist auch möglich, dass bald eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte im Rahmen des "Artificial Intelligence Act" der Europäischen Union kommt. Obwohl die meisten Befragten damit kein Problem haben, glauben 12 Prozent, dass sich die Kennzeichnungspflicht negativ auf ihre Social-Media-Kampagnen auswirken würde.



der Europäischen Union kommt. Obwohl die meisten Befragten damit kein Problem haben, glauben 12 Prozent, dass sich die Kennzeichnungspflicht negativ auf ihre Social-Media-Kampagnen auswirken würde. Qualitätssicherung: Unternehmen sollten die generative KI überwachen und gegebenenfalls eingreifen können. Die Studie zeigt, dass die meisten Unternehmen (55 Prozent) die Richtigkeit ihrer KI-generierten Inhalte prüfen, in Deutschland sind es sogar 62 Prozent der Unternehmen.



Feedback: Ein weiterer vertrauensfördernder Faktor ist, VerbraucherInnen die Möglichkeit für Feedback zu geben. Damit zeigen Unternehmen, dass sie offen für Bedenken und Kritik sind und ihnen daran gelegen ist, die Kundenerwartungen zu erfüllen. 40 Prozent der befragten Unternehmen holen sich Feedback von ihrer Zielgruppe ein.

