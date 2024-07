Großteil der Deutschen nimmt Fake News einfach hin

Content

Damit landet Deutschland deutlich unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union. Wie auch in anderen Bereichen der Digitalkompetenz zeigen Staaten wie die Niederlande mit 47 Prozent oder Norwegen mit 42 Prozent ein signifikant besseres Ergebnis. Weitere Detailfragen zeigen zudem eine geringe Bereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, Quellen zu prüfen, Onlinediskussionen zu verfolgen und diese auch offline zu diskutieren. Das teilt das Münchner PR-COM Research Lab auf Basis der neuesten statistischen Daten von Eurostat mit.Diese Werte machen deutlich, dass die Digitalkompetenz in vielen europäischen Staaten, vor allem aber hierzulande vom Ziel der "Online Information and Communication Skills" im Digital Competence Framework (DCF) der EU-Kommission noch weit entfernt ist. Gerade die geringe Verbesserung im Vergleich zu 2021 wirft zudem die Frage auf, wie in den kommenden Jahren größere Schritte erreicht werden könnten, um die Ziele des DCF bis 2030 zu erreichen.Der Umgang mit dem digitalen Informationsangebot erfordert über alle Generationen hinweg Wissen und offen geführte Diskussionen. Es steht außer Frage, dass digitale Bildung noch stärker zu einem zentralen Teil jeder schulischen Ausbildung und auch der beruflichen Weiterbildung werden muss. Sie befähigt dazu, die technischen Eigenheiten von Plattformen und sozialen Netzwerken - beispielsweise Meinungsblasen - zu verstehen und damit umzugehen. Zum anderen ist sie auch ein geeigneter Rahmen, um gemeinsam über die Informationskanäle zu sprechen und aktuelle Entwicklungen zu diskutieren.Neben den staatlichen und gesellschaftspolitischen Trägern müssen sich auch Unternehmen verstärkt der Aufgabe stellen, ihre Mitarbeitenden in der Mediennutzung zu schulen und für ihre Präsenz auf digitalen Plattformen zu sensibilisieren. Das ist ein wichtiger Teil der Sozialverantwortung, die Unternehmen im Rahmen der Corporate Social Responsibility heute haben. Nicht zu unterschätzen ist auch der Imageschaden, falls problematische Posts in sozialen Netzwerken für Furore sorgen.Um Desinformationen aufzudecken, hat das European Fact-Checking Standards Network den European Code of Standards entwickelt, mit dem sich Organisationen zertifizieren lassen können, die Fakten checken. Dies ist ein guter Ansatzpunkt für NutzerInnen, die nach serösen Onlineportalen und Fakten-Checkern suchen. In Deutschland sind mehrere Medienhäuser und Nachrichtenagenturen zertifiziert, unter anderem der dpa-Faktencheck und CORRECTIV.Faktencheck