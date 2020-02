DAC-Group schmeißt Geschäftsführer raus

Bild: HighText Verlag Daniel Richter als Nominierter beim Award 'Marketingköpfe 2020'

"mit sofortiger Wirkung keine Befugnisse und Rechte mehr als Geschäftsführer der DAC Group Deutschland GmbH mehr hat und"

Wenn sich eine Agentur von ihrem Geschäftsführer trennt, ist für gewöhnlich von "unterschiedlicher Auffassung über die strategische Ausrichtung" die Rede. Oder - wenn man sich nicht gestritten hat von "Neuorientierung" oder "neuen Herausforderungen". In eine andere Kategorie gehört eine Aussage, in der die Rede davon ist, dass (der bisherige Vice President und Deutschland-Geschäftsführer) Daniel Richter - darüber hinaus, wie die Performance-Agentur explizit gegenüber der Redaktion betont - "auch nicht mehr bei uns arbeiten darf."Weitere Fragen beantwortet die Agentur auf Nachfrage nicht, man kann/darf darüber leider nicht sprechen". Auch Daniel Richter - immerhin Nominierter auf der Shortlist unseres Awards 'Marketingköpfe 2020' gibt sich gegenüber der Redaktion wortkarg: Es sei richtig, "dass die DAC und ich von nun an getrennte Wege gehen." Allerdings wolle er ja weiterhin im Performance-Bereich arbeiten - er habe "ihn ja aufgebaut".Auf ihrem Expansionskurs in Europa hatte im Frühjahr 2017 die kanadische Agenturgruppe DAC Group den Lead-Spezialisten Adxmedia mit Standorten in München und Dresden als alleiniger Gesellschafter übernommen, um damit ihre Expertise im hyperlokalen Onlinemarketing ausbauen. Adxmedia-Gründer Daniel Richter fungierte seither als Deutschland-Geschäftsführer.