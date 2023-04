Horror wird wahr!!! Seriöse Zeitung wird von KI verklagt

Ach, übrigens die Überschrift über diesem Artikel hier hat fast nichts mit dem Artikel hier zu tun. Das sollte nur künstlerisch spiegeln, wie das Interview in Die Aktuelle auch komplett erfunden ist:Das Klatschblatt bezeichnet Prinz Harry schon mal als Gefahr für seine Kinder oder weiß, wie oft sich Florian Silbereisen mit Helene Fischer streitet. Nun hat es ein neues Allzeit-Tief erreicht und ein gefaktes Interview auf die Titelseite gehoben. Das berichtet der Spiegel Online . Mittels KI hat die - nennen wir sie mal in Ermangelung eines besseren Wortes - 'Zeitschrift' ein Gespräch mit Michael Schumacher selbst verfasst. Zur Erinnerung: Der schwer traumatisierte Ex-Rennfahrer wird seit einem Unfall von seiner Familie vor Menschen, wie sie bei 'Die Aktuelle' arbeiten, sorgfältig abgeschirmt.Auf der Titelseite stand lediglich etwas kleiner unter der als "Weltsensation" gefeierten Interview-Aufmachung, dass es 'täuschend echt' klinge. Der Fake indes wird erst im Innenteil aufgelöst, so Spiegel Online. Die Familie wird nun gegen das Medium vorgehen, so kündigte es ein Sprecher an.