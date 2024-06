Durch KI droht ein neuer "Digital Gap"

KI-Berührungsängste

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland (71 Prozent) ist der Ansicht, dass generative KI wie ChatGPT oder Microsoft Copilot unser Leben nachhaltig verändern wird. Fast zwei Drittel (64 Prozent) sagen zudem, dass diese Technologie künftig zu unserem Alltag gehören wird und die Hälfte (52 Prozent) der Deutschen findet, dass jede und jeder entsprechende Anwendungen bedienen können muss.Gleichzeitig fühlt sich fast die Hälfte (46 Prozent) durch ChatGPT und Co. überfordert und zwei von fünf Menschen (43 Prozent) machen solche Anwendungen Angst. Fast zwei Drittel (61 Prozent) nutzen generative KI-Anwendungen bisher nicht oder haben es höchstens einmal ausprobiert. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Initiative " Digital für alle " unter 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, die der Branchenverband Bitkom veröffentlicht hat.