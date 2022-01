Das sind die erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele 2021 in Deutschland

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Premium-Mitglied werden

Und damit setzt sich ein Trend aus dem Vorjahr fort: Auch im Corona-Jahr 2021 stehen Games, die mit- oder gegeneinander gespielt werden können, ganz oben in den deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele. Dabei belegt 'EA SPORTS FIFA 2022' (EA) - wie schon der Vorgänger ein Jahr zuvor - den ersten Platz der meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Auf Platz 2 und 3 folgen mit 'GTA V' (Rockstar Games) und 'Mario Kart 8 Deluxe' (Nintendo) zwei Dauerbrenner der vergangenen Jahre. Mit dem 'Landwirtschafts-Simulator 22' (Giants Software) konnte der neueste Ableger des Simulations-Hits aus der Schweiz den vierten Platz im vergangenen Jahr erobern. Auf dem fünften Platz der deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele folgt dann ein weiterer Klassiker: 'Minecraft' (Microsoft).Die Jahres-Charts 2021 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele des Jahres 2021. Die Daten werden erhoben von Games Sales Data (GSD) , einer von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform.