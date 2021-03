Games per Abo stoßen auf großes Interesse 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Für einen festen Betrag pro Monat Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen erhalten: Ob Xbox Game Pass, EA Play oder Ubisoft+, das Angebot an Gaming-Abo-Diensten, die genau das ermöglichen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Mittlerweile nutzt rund jeder fünfte Gamer in Deutschland solche Abo-Dienste - das entspricht rund acht Millionen Menschen. Dabei kommen die Angebote gut an: Rund drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer von Gaming-Abo-Services (73 Prozent) bewerten die Angebote als gut bis sehr gut. Und rund 6 von 10 Nutzerinnen und Nutzern von Gaming-Abo-Diensten probieren mehr Spiele aus, seit sie die Angebote haben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von YouGov im Auftrag des Branchenverbands Game."Gerade auch für kleinere Entwickler-Studios sind Abo-Modelle interessant. Denn während es häufig schwer ist, aus dem riesigen Angebot von Games herauszustechen, werden bei den kuratierten Angeboten der Abo-Dienste gerade auch die besonders kreativen Titel kleinerer Entwickler-Teams besser gefunden und häufiger ausprobiert", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk Insgesamt sehen Spielerinnen und Spieler in den Gaming-Abo-Diensten viele Vorteile - unabhängig davon, ob sie derzeit selbst welche nutzen. Für rund jeden dritten Gamer ist die Möglichkeit besonders spannend, mehr Titel ausprobieren zu können. Auch finanziell sind die Dienste interessant: So sehen 25 Prozent aller Spielenden einen Vorteil darin, im Vergleich zum Kauf einzelner Spiele Geld sparen zu können. Lassen sich die Spiele im Abonnement zusätzlich noch in der Cloud spielen, wie es einige Dienste bereits ermöglichen, sind sie sogar auf nahezu jedem Gerät verfügbar. So lassen sich sogar große Blockbuster für PC und Spielekonsole auf dem Smartphone spielen. Diesen Vorteil schätzt ebenfalls rund jeder vierte Gamer (23 Prozent).