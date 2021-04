Die Anmeldung für das Ranking Online-Payment-Provider und Bezahlsysteme 2021 startet 

14.04.2021 Wer sind die größten Payment-Service-Provider im deutschsprachigen Raum? Welche Zahlungssysteme werden häufiger genutzt? iBusiness sorgt für Transparenz im Payment-Markt. Daher erheben wir ein umfassendes Ranking aller relevanten Anbieter für Online-Payment und Zahlungssysteme. Schon jetzt können sich DienstleisterInnen über unseren Fragebogen für das Ranking qualifizieren. Das umfassende Ranking erscheint am 30.06.2021.

Zur Teilnahme aufgerufen sind zum einen AnbieterInnen entsprechender Dienstleistungen. Zum einen gibt es einen Fragebogen, der nur das Segment Payment Service Provider abfragt. https://www.ibusiness.de/payment-sp-ranking/eintragen.html Zum anderen gibt es das Segment Payment-System-Anbieter, also eigenständige Zahlungsarten. Hier ist ein separater Fragebogen für AnbieterInnen von Zahlungssystemen https://www.ibusiness.de/payment-ranking/eintragen.html Angaben, die Ihnen aktuell nicht vorliegen, können Sie jederzeit nachtragen, bis Sie den Fragebogen zur Freigabe absenden. Zur Abwicklung der Rückbestätigung und Autorisierung Ihrer Angaben ist eine Registrierung auf iBusiness für die Teilnahme erforderlich.Die Teilnahme am Ranking der Payment-System-Anbieter 2021 ist kostenlos. Eintragungsschluss ist am Freitag, 14. Mai 2021.