Cyberangriffe auf den Handel werden komplexer

85 Prozent der Händler von Cybervorfällen betroffen

Eine aktuelle Studie von YesWeHack , europäische Bug-Bounty-Plattform, in Zusammenarbeit mit Foundry, deckt auf, in welchem Umfang der Handel in den vergangenen Monaten das Ziel von Cyberangriffen war, welche Methoden Hacker bisher angewendet haben und welche für die kommenden Monate erwartet werden.Mit knapp 68 Prozent verzeichnete die Mehrheit der Händler zwischen einer und 20 Cyberattacken in den letzten zwölf Monaten. Rund acht Prozent hatten mit 21 bis 50 Attacken zu kämpfen, rund sieben Prozent sogar mit über 50. Dagegen gaben 16 Prozent der Studienbefragten an, in den letzten zwöl