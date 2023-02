Migros testet selbstfahrendes Lieferfahrzeug

Das selbst fahrende Elektrofahrzeug bringt ab sofort in Ebikon (LU) Lebensmittel von der Migros-Filiale zum Firmencampus von Schindler . Es ist das erste Mal, dass ein autonomere Lieferdienst auf Schweizer Straßen im Einsatz ist.Mitarbeitende von Schindler können online eine Migros-Bestellung aufgeben. Mitarbeitende der Migros-Filiale in Ebikon beladen 'Migronomous - powered by LOXO' mit den bestellten Produkten, welches dann mit maximal 30 km/h zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler fährt. Dort angekommen, können die Mitarbeitenden von Schindler mit einem Code das Fach mit ihrer Bestellung öffnen und ihre Einkäufe entnehmen. Möglich machen den selbstfahrenden Lieferdienst Sensoren, die am Fahrzeug angebracht sind und die Umgebung, Passanten, den Verkehr und die Verkehrssignalisation permanent scannen. Das Fahrzeug fährt dank Elektromotor emissionsfrei. Der LOXO Alpha kann bis zu 64 Einkaufstaschen transportieren.Migronomous kann eine wertvolle Rolle im Bereich der On-Demand-Lieferung einnehmen. Rainer Deutschmann, Leiter Direktion Sicherheit und Verkehr: "Wir können uns durchaus vorstellen, dass der selbstfahrende Lieferdienst zukünftig eine Ergänzung zu unserer bestehenden Transport-Flotte darstellen könnte."