Aldi startet Lebensmittel-Lieferdienst

Unter dem Namen Mein-Aldi will Aldi Lebensmittel, aber auch Drogeriebedarf, Babywaren, Haushaltsartikel sowie Tierbedarf liefern. Das Pilotprojekt startet zunächst in Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen. Insgesamt stehen 1.300 Produkte zur Verfügung, die per Web oder App.Geliefert werden soll elektrisch, für den Start ist der heutige Dienstag angepeilt. Zu Redaktionsschluss war der Service allerdings noch nicht freigeschaltet.Ursprünglich war der Start des Dienstes für das erste Halbjahr 2023 angekündigt. Im Mai startete dann die Lieferung von Lebensmitteln, allerdings war der Pilot nur auf die Belegschaft und rund um das Stammgebiet der Firmenzentrale in Mülheim begrenzt. Aus dem Test mit Mitarbeitenden wollte Aldi Süd Erfahrungen sammeln. Jetzt soll der zweite Schritt folgen. Bisher bietet Aldi Süd in seinem Onlineshop vor allem Non-Food-Produkte aus den Bereichen Elektronik, Baumarkt, Wohnen, Haushalt, Sport und Freizeit an.Die Investition in den Onlinehandel mit Lebensmitteln ist auch für einen Branchenriesen wie Aldi nicht ohne Risiko. Zwar ist der Bereich - angefeuert durch die Coronapandemie - die mit deutlichem Abstand wachstumsstärkste Warengruppe im Onlinehandel. Doch obwohl immer mehr Player in den Markt drängen - aktuell vornehmlich Lieferdienste -, konnten sich online bislang vor allem Lebensmittelspezialisten, die Delikatessen, Gourmet-Produkte, Spirituosen oder internationale Spezialitäten verkaufen, etablieren. Ein flächendeckendes, überregionales Online-Vollsortiment bieten nur wenige deutsche LEH-Händler an. Bisher konnten Onlinehändler hier nicht wirklich den Fuß in die Tür bekommen. Nicht wenige Versuche, ein Geschäft aufzuziehen, sind gescheitert - auch wenn große, finanzstarke Marken dahinter standen.