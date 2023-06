29.06.2023 - In einer Untersuchung, wo die Menschen besonders gerne außerhalb der eigenen Ländergrenzen einkaufen, positionieren sich Irland und Österreich ganz oben. Auf Platz eins landet jedoch ein Nachbarland Deutschlands.

Cross-Border Commerce Europe, eine Plattform zur Förderung des grenzüberschreitenden E-Commerce in Europa, hat ein Forschungspapier veröffentlicht, das den grenzübergreifenden Onlinehandel in Europa analysiert. Den Ergebnissen zufolge wurde Luxemburg erneut zum Spitzenreiter aus Verbrauchersicht gekürt, während Deutschland seine Position als führendes EU-Land bei der Entwicklung der besten grenzüberschreitenden Online-Shops und -Marktplätze verteidigt.



Im Vereinigten Königreich sank der grenzüberschreitende Umsatz auf ein historisch niedriges Niveau (-4 Prozent), was zu einem grenzüberschreit