Tarek Müller findet die TikTok Shop-Performance "eher enttäuschend"

Zwischenbilanz

Es gibt erste Zahlen zur Resonanz von TikTok Shop in Deutschland. Tarek Müller, CEO von About You , gab sie auf seinem LinkedIn-Kanal bekannt und zeigt sich, kurz gesagt, schwer ernüchtert.Insgesamt 12 Tage lang will About You den neuen Shopping-Kanal mit einer Live-Präsenz von 17-22 Uhr testen. 70 verschiedene Shows plant Tarek Müller, setzt mehr als 25 ModeratorInnen ein und wechselt Themen wie Sets beständig durch. Danach wird Bilanz gezogen und über das weitere Engagement entschieden.Nach dem Start war jedoch erst einmal schweres Durchatmen angesagt. Die Zahlen: 32.000 Zuschauer, 10 Prozent Klickrate bei einer Verweildauer von durchschnittlich 33 Sekunden. Und einmal in Fahrt, gab Müller danach richtig Gas. Conversionrate? "Super low." KPI's insgesamt: "eher enttäuschend". Die Ergebnisse von TikTok Shop in den USA rechnet Müller auf eine Milliarde Euro Jahresumsatz für Deutschland um, prognostiziert Zehntausende von Sellern und, angesichts der Reichweite, eine "Mini-Mini-Conversionrate", die keine "wirkliche Skalen" produziert.Das ist erst einmal ein schwerer Schlag ins Kontor des neuen Hoffnungsträgers im E-Commerce. Aber es gibt auch schon Gegenstimmen. Der Süßwarenhersteller Hitschler aus dem Rheinland, seit 1929 auf dem Markt, soll in den ersten 12 Stunden 4.500 Brizzl Ufo Pops verkauft haben. Was eher nicht zur Aussage von Müller passt, dass TikTok Shop "ein Nischen-Kanal für Nischen-Produkte von Nischen-Herstellern" sei. Aber noch steht TikTok Shop in Deutschland ja am Anfang. Und erste Learnings musste auch der About You-Boss bereits einräumen. Das Social Media-Grundgesetz FOMO ("Fear of Missing Out") hat Müller in den ersten Tagen nicht berücksichtigt und will das schleunigst korrigieren.Derweil warnt der Anfang des Jahres gegründete Bundesverband E-Commerce (Buvec) Unternehmen davor, sich nur auf TikTok Shop zu verlassen. "Fehlende Grundpreisangaben, nicht vorhandene Herstellerinformationen sowie eingeschränkte Artikelpflege-Optionen stellen für Händler eine rechtliche Grauzone dar", so der Verband, der sich als Interessensvertretung kleiner und mittlerer Online-Händler sieht. Vor allem die stark eingeschränkten Möglichkeiten, Grundpreise "korrekt und gut sichtbar im TikTok Shop" anzugeben, würden nach Ansicht des Verbandes die Gefahr bergen, "in die Abmahnfalle" zu tappen. Das Buvec-Fazit: In der "aktuellen Form" stellt TikTok Shop "keine belastbare Verkaufsplattform" dar.