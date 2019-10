DHL baut Netz seiner Packstationen aus

Bild: Deutsche Post DHL Group

DHL investiere massiv in den weiteren Ausbau seiner Packstationen, und zwar überall - auf dem Land und in der Stadt, erklärt Tobias Meyer , Vorstand des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group . Die 3.000 zusätzlichen Packstationen ergänzen die derzeit 28.000 Paketannahmestellen des Unternehmens, bestehend aus 4.000 Packstationen und 24.000 Filialen bzw. DHL Paketshops. "Mit dem Ausbau unserer Packstationen liegen wir direkt auf dem Kurs unserer Konzernstrategie 2025, für deren Umsetzung das anhaltende Wachstum des E-Commerce ein zentraler Treiber für den Erfolg des Unternehmens auch in der Zukunft bleibt", so Meyer. "Mit Packstationen und Filialpartnern mit langen Öffnungszeiten ist Deutsche Post DHL für Konsumenten so gut erreichbar wie noch nie".DHL hat den Packstation-Service 2003 im deutschen Markt eingeführt. Im März 2019 hatte der Konzern bereits umfangreiche Investitionen in ihre Qualität angekündigt, darunter die Einrichtung von 500 neuen Filialen bzw. DHL Paketshops sowie 1.000 neuen DHL Packstationen. Auch über das Jahr 2021 hinaus plant die Deutsche Post DHL Group den Aufbau weiterer DHL Packstationen.