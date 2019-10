DHL vereinfacht die Retouren

01.10.2019 Der Paketdienstleister DHL bietet mit der "Mobilen Retoure" seinen Geschäftskunden demnächst ein Retourenlabel an, das mittels QR-Code zur Verfügung gestellt wird.

Bild: DHL

Der Code wird per E-geschickt oder direkten Download auf dem Smartphone bereitgestellt und kann anschließend zu Hause oder in der Filiale bzw. Packstationen ausgedruckt werden. Auch DHL-Boten können die Pakete entgegen nehmen. Nach eigenen Angaben hat DHL die mobile Rückgabeoption in einem Pilotbetrieb mit mehr als acht Millionen Retourenlabel getestet. Ab Anfang November soll die Lösung dann auch im Real-Betrieb verfügbar und sowohl für Geschäfts- als auch Endkunde mit keinen weiteren Kosten verbunden sein.