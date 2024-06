KI-Videos: Warum Kling der Werbebranche mehr nützen könnte als Sora

Vor allem mit Livestreaming ist Kuaishou in den letzten Jahren groß geworden. Die Inhalte der App Kwai werden jeden Monat von einer Milliarde Menschen gesehen. Die wohnen nicht nur in China, sondern auch in Brasilien, der Türkei und Südkorea. Jetzt will Kuaishou den neuen Standard für KI-Videos setzen: mitlangen Filmen, die in einer(1080x1920 Pixel) bei einer(frames per second) wiedergegeben werden. Das ist HD-Niveau.Als Vorlage dienen sowohl Bilder, die dann in Bewegung gesetzt werden, als auch Texte, die den Inhalt steuern. Der Unterschied zu Sora : Die KI-Videos von O