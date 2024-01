Mode-Einkaufstour: Weltbild kauft jetzt auch nachhaltig zu

Übernahme Taschenlabel Fitz & Huxley

"Der Kauf des Berliner Labels für minimalistische und langlebige Rucksäcke und Accessoires unterstreicht den Ausbau im Megatrend Nachhaltigkeit" schreibt die Weltbild-Gruppe Diese hat zum 1.1.2024 das Berliner Rucksack- und Taschenlabel Fitz & Huxley erworben, die die Produkte im minimalistisches, zeitloses Design anbietet. Das Label verwendet hochwertige natürliche bzw. nachhaltige Materialien, um langlebige Produkte zu schaffen, die sozial und ökologisch verantwortungsvoll produziert werden. Ökologische und gesellschaftliche Verantwortung in der Herstellung, aber auch beim plastikfreien Versand der Produkte spielen bei Fitz & Huxley eine zentrale Rolle. Am Produktionsstandort in Indien gelang es, Plastik an Stränden und Flussufern aufzusammeln, zu recyceln und daraus neue Rucksäcke und Taschen herzustellen."Fitz & Huxley als Hersteller von Rucksäcken und Accessoires setzt einen Gegenpol zum Fast Fashion Trend?, argumentiert Christian Sailer , CEO der Weltbild D2C Group. "Wir stärken mit diesem Schritt unser nachhaltiges Angebot für den wachsenden Kreis von Konsumenten, die bewusst einkaufen. Die hochwertigen und stylischen Rucksäcke und Taschen ergänzen unsere Marken und Sortimente sehr gut." Fitz & Huxley wird am Standort Berlin als eigenständige Marke fortgeführt.Zuletzt hatte Weltbild die Schuhmarke Vamos von der insolventen Klingel-Gruppe gekauft, um im Bereich gesunde Schuhe das Produktangebot der Weltbild-Marke Orbisana auszubauen. Der Erwerb unterstreiche das verstärkte Engagement des Multichannel-Anbieters Weltbild im Gesundheitssegment. Bereits im Juli 2023 hatte die Gruppe die Barfußschuh-Marke Groundies gekauft.Die Weltbild D2C Group, die sich vollständig im Eigentum der Düsseldorfer Droege Group befindet, betreibt mit ihren Marken Weltbild, Gärtner Pötschke, Orbisana, teNeues, tausendkind, Jokers, bücher.de, D2C Recommerce u.a. eine der führenden Direct-to-Consumer-Plattformen (D2C) im deutschsprachigen Raum.