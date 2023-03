Bild: iBusiness Der Onlineanteil bei Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht exorbitant niedrig, hat sich im vergangenen Jahr sogar erhöht

Galeria Karstadt Kaufhof: Am Onlineshop lag es nicht

14.03.2023 - Galeria Karstadt Kaufhof steckt seit Jahren in der Krise - im laufenden Insolvenzverfahren will der Warenhauskonzern 52 Filialen schließen und 5.000 Beschäftigte entlassen. Unsere Zahlen belegen: Am E-Commerce liegt die Schieflage nicht.