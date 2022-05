"Virtueller Stallvertreter": Island launcht "OutHorse Your E-Mail"-Service

Viele Menschen können im Urlaub nicht richtig abschalten. Eine von der Tourismusbehörde Visit Iceland durchgeführte globale Studie ergab, dass zwei Fünftel (41 Prozent) der Menschen weltweit im Urlaub zwischen ein und vier Mal am Tag ihre geschäftlichen E-Mails abrufen, während mindestens jeder zehnte (14 Prozent) fünf bis sechs Mal am Tag den Posteingang prüft. Drei Viertel (59 Prozent) aller Arbeitnehmer geben an, dass ihre Vorgesetzten, Kollegen und Kunden auch im Urlaub von ihnen eine direkte Rückantwort erwarten, während weniger als die Hälfte (44 Prozent) sich nach einer Reise wirklich erholt fühlt. Weiterhin hat einer von zehn Befragten (15 Prozent) aufgrund der Arbeit schon einmal eine geplante Reise abgesagt oder verschoben.Da läuft was grundlegend falsch, findet Visit Iceland und will seine Gäste dazu animieren, lieber die schöne Landschaft zu genießen und sich zu erholen, statt ständig auf das Smartphone zu starren. Island bietet deshalb weltweit seinen - nicht ganz ernst gemeinten - "Outhorsing-Service" für Island-Urlauber an. Damit diese "nicht arbeiten müssen wie ein Pferd", übernehmen Islandpferde den Job und beantworten ihre E-Mails "stallvertretend". Hier geht es zum Video der Aktion Und so funktioniert das EMail-Beantwortungssystem: Reisende können online ein Islandpferd auswählen, das dann die persönliche Wunsch-E-Mail "schreibt", während sie selbst ungestört durchs Land schweifen. Mithilfe einer großen Tastaturmatte gestalten die kleinen Pferde mit ihren Hufen in den fünf Gangarten Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Pass die sehr besonderen Abwesenheitsnotizen. Zu Auswahl stehen etwa die Antwortmöglichkeiten þþnjifai='.,,lmbmbnbbhgycdrgzw/'pfændaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm oder þnjifai\'/.p,oii9unnbhvggyvgjhbjm,kfæ,.iklp-jpomohu o/'k;,i,mumnf. Auch Buzzwords beherrschten die Islandpferde: "Ihr Boss wird den Unterschied nicht bemerken", verspricht die Tourismusbehörde.Die Zahlen der Umfrage basieren auf einer Online-Befragung von 1.000 deutschen und 1.000 US-amerikanischen Arbeitnehmern durch Censuswide im Auftrag von Visit Iceland zwischen dem 3. und 6. Mai 2022.