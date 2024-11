Valantic übernimmt dänische Digitalberatung Venzo

Agenturmarkt

Durch den Zusammenschluss mit der dänischen Digitalberatung Venzo will Valantic seine Kompetenzen als Managementberatung ebenso aus wie sein Portfolio als End-to-End-Lösungsanbieter für Microsoft-Technologien weiter ausbauen. Venzo unterstützt seine Kunden bei digitalen Transformationsprojekten, insbesondere in den Themenfeldern Automatisierung, KI, Security, Infrastruktur und Change Management.Mit dem jüngsten Zusammenschluss verfolgt Valantic seine Wachstumsstrategie in Dänemark und den Nordics sowie im Bereich Microsoft nun konsequent weiter. Im August 2023 war bereits die dänische Digitalberatung Inspari Teil von Valantic geworden.Dr. Holger von Daniels, Gründer und CEO von Valantic, sagt: "Venzo bietet das perfekte Zusammenspiel aus technologischen Kompetenzen und einem tiefen Verständnis für die Business-Herausforderungen seiner Kunden. Zusätzlich ist Venzo in der Lage, seine Kunden ganzheitlich bei Transformationsprojekten zu begleiten - immer mit dem Ziel, echten Business Impact zu realisieren, und eben nicht 'nur' Technologien einzuführen. Diese Werthaltung und das unternehmerische Denken verbinden Venzo und Valantic. Gemeinsam mit unserem Familienmitglied Inspari werden wir den führenden End-2-End-Provider für Microsoft-Lösungen in Dänemark bilden."Mit der dänischen Digitalberatung Venzo stoßen rund 200 neue Kolleginnen und Kollegen zu Valantic. Zugleich stärkt Valantic seine Marktposition in Dänemark und setzt mit dem Zusammenschluss eine strategische Wegmarke bei der Expansion in den Nordics - einer Region, die bei der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu den Vorreitern in Europa zählt. Inzwischen ist die Digitalberatung Valantic mit mehr als 4000 Mitarbeitenden in 18 Ländern der Welt präsent.Venzo wurde 2007 von Dennis Meldhedegaard-Nielsen gegründet. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums des Unternehmen stehen Microsoft-Lösungen. Seit 2008 ist Venzo Microsoft-Partner und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.