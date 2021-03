Scalper, Scraper, Fakeshop-Bauer: Wie Bots immer mehr Onlinehändler bedrohen 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Sicherheit muss Teil der Stellenbeschreibung eines Onlinehändlers sein.

Die Vorfreude war riesig, die Ernüchterung umso stärker: Als Sony im Spätherbst 2021 seine neue Spielekonsole Playstation 5 auf den Markt brachte, waren die Bestände in den Onlineshops innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Viele mussten darauf verzichten, ihren Kindern oder sich selbst eine Konsole unter den Tannenbaum zu legen - oder sehr tief in die Tasche greifen. Auch aktuell meldet Gameswirtschaft , dass die PS 5 immer noch ausverkauft ist. Doch nicht nur diese: "Mit geringer zeitlicher Verzögerung wurde auf Amazon.de auch das Laufwerk-lose Modell PS5 Digital Edition angeboten. Auch in diesem Fall waren die Bestände rasend schnell ausverkauft."Für Betuchte ist das weniger ein Problem: Auf Ebay wurden die begehrten Konsolen nämlich mit enormen Margen weiterverkauft, teilweise zum doppelten Preis. Was war passiert? Einige Käufer hatten sich sogenannter Scalper-Bots bedient: Softwareprogramme, die automatisiert und in einem Sekundenbruchteil Waren einkaufen. Einige dieser Kunden nutzten ihren Technologie- und Geschwindigkeitsvorsprung aus, um nicht nur ihren Eigenbedarf zu decken, sondern ein gutes Geschäft mit dem Weiterverkauf zu machen.Die Freude über den schnellen Abverkauf wird für die Shopbetreiber dadurch getrübt, dass die Stammkundschaft leer ausgeht und im schlimmsten Fall verärgert reagiert - insbesondere, wenn zuvor kräftig die Werbetrommel für ein bestimmtes Produkt gerührt wurde oder die begehrten Waren Teil einer Verkaufsaktion sind, beziehungsweise sein sollten. Die Scalper selbst sind sich keiner Schuld bewusst. So twitterte das Scalper-Netz