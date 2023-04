8,8 Millionen App-Downloads: Mobile Banking wächst in Deutschland weiter stark

PayPal bleibt die beliebteste Finanz-App

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Einen Dämpfer erhielten im vergangenen Jahr, nicht unerwartet, die Kategorien Kryptowährungen und Personal Investing, so die Autoren der data.ai -Studie "State of Mobile Report 2022" in einer aktuellen Auswertung zum deutschen Finanzmarkt. Der enorme Vertrauensverlust, der durch den Crash der Krypto-Börse FTX verursacht wurde, spiegelt sich auch in dem Rückgang der Downloadzahlen: Nur noch 640.000 Mal wurden Kryptowährungs-Apps in 2022 heruntergeladen. Auch das Subgenre Personal Investing verzeichnete deutlich weniger App-Downloads als gewohnt. In Summe eine Million Mal klickten User auf einen entsprechenden Button in den Stores. Dies kann als Symptom der gegenwärtigen Inflation interpretiert werden, welche vielen Menschen den finanziellen Puffer zur Investition raubt, ebenso wie als Reaktion auf das schwache Börsenjahr 2022.Die höchste Zahl an Downloads im Bereich Finanz-Apps verzeichnete im vergangenen Jahr hierzulande erneut wie schon seit Jahren PayPal . Bezahldienste insgesamt konnten ihre Apps 4,9 Millionen Mal an den Mann und an die Frau bringen.Auf Platz 2 bis 5 der beliebtesten Finanz-Apps stehen die Angebote von Volksbanken und Sparkassen. Die gesamte Kategorie Mobile Banking brachte es auf den stattlichen Wert von 8,8 Millionen Downloads - das zeigt, wie weit verbreitet es inzwischen auch in Deutschland ist, seine Bankgeschäfte per Smartphone abzuwickeln. Auf Platz 7 der Download-Bestenliste landet das Berliner Einhorn Taxfix . Die User sollen mit dessen App ihre Steuererklärung in nur einer halben Stunde erledigen können.Angesichts der Finanzvorschriften, die von Land zu Land unterschiedlich sind, ist es nicht überraschend, dass nationale Fintech-Unternehmen es leichter haben als Firmen mit einem ausländischen Hauptsitz. 2021 lag in Deutschland der Anteil der Downloads von einheimischen Finanzapp-Anbietern bei 54,3 Prozent. Im Jahr darauf stieg der Wert auf 63,5 Prozent.Das Fazit der Analysten von data.ai (vormals App Annie): Online Banking per Handy hat sich in der deutschen Gesellschaft etabliert. Prozentual gesehen, vertrauen die NutzerInnen hierzulande dabei eher den ortsansässigen App-Herstellern. Einzige Ausnahme ist PayPal, den Deutschen dank der ebay-Historie ans Herz gewachsen.