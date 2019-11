Apps für Mobile Banking haben die loyalsten Nutzer

Die Downloadzahlen von Finanz-Apps in Asien sind in nur vier Jahren um fast das Vierfache gewachsen. Angetrieben wurde dieses Wachstum durch die Einführung von Super-Apps wie WeChat und Alipay. Waren es im Jahr 2014 noch rund 383 Millionen Downloads, konnten im Jahr 2018 bereits 1,84 Milliarden Downloads in APAC verzeichnet werden.

Die Verwendung von Finanz-Apps in Europa und Nordamerika befindet sich noch in der Anfangsphase eines starken Wachstumskurses. Immer mehr Verbraucher wollen ausschließlich mobile Banking-Angebote sowie immer verfügbare und reibungslose Finanzdienstleistungen nutzen. Die starke Dynamik in den Regionen deutet darauf hin, dass diese Märkte an der Schwelle exponentiellen Wachstums stehen.

(chart: Adjust/App Annie)

Downloads in hohe Nutzerbindung verwandeln

Hohe Retention-Raten

(chart: Adjust/App Annie)

(chart: Adjust/App Annie)

Für den "Mobile Finance Report 2019" analysierten die Analysten von Adjust und App Annie vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 mehr als 90 Apps aus 36 Ländern. Demnach ist die Region Asien/Pazifik (APAC) weltweit führend in der Nutzung von Finanz-Apps, aber auch in den westlichen Märkten wächst das Interesse."Das Interesse an Finanz-Apps ist in den letzten vier Jahren enorm gewachsen", erklärt Paul H. Müller , Co-Founder und CTO von Adjust. "Aber hohe Downloadzahlen führen nicht immer gleichzeitig zu hoher Nutzerbindung." Müller rät, mit Hilfe von Analysen "die Bedürfnisse der Nutzer zu antizipieren, Kundensegmente zu definieren, diese anzusprechen und tiefe Beziehungen zu jedem einzelnen Nutzer aufzubauen."Finanz-Apps sind stark in der Kundenbindung: Fast ein Drittel (32 Prozent) der Nutzer kehren laut der Analyse am ersten Tag zurück, und 15 Prozent nutzen die App auch am dritten Tag nach dem Download noch. Beim Vergleich von 15 App-Kategorien belegen Banking-Apps einen starken dritten Platz. Auch am 30. Tag nach Download liegen diese Apps in der Retention nur kurz hinter News (18 Prozent) und Musik (17 Prozent). Auch die Akzeptanz von Payment-Apps ist stabil, aber die eher durchschnittlichen Retention-Raten deuten laut der Studienautoren darauf hin, dass Marketer mehr Kanäle und Methoden nutzen müssen, um ihre Nutzer zu aktivieren und zu motivieren. "Eine Analyse der Retention-Raten 15 verschiedener App-Kategorien zeigt, dass bei Payment-Apps noch viel Luft nach oben ist", lautet das Fazit."Die Wachstums- und Retention-Raten, die wir bei Finanz-Apps beobachten können, zeigen, dass das Handy sehr bald zum wichtigsten Instrument bei der Verwaltung von Geld wird", prognostiziert Danielle Levitas , EVP Global Marketing und Insight von App Annie. "Die Gewinner werden diejenigen Apps sein, die ihren Nutzern einfaches Onboarding in der App, intuitive User Experience, zuverlässige Sicherheit und ein individuell auf den Nutzer zugeschnittenes Erlebnis bieten."Der "Mobile Finance Report 2019" kann hier heruntergeladen werden.