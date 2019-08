Fußball-Konsum auf Internet-Geräten gewinnt an Boden

30.08.2019 - Noch schauen die meisten Fußball-Fans am liebsten am heimischen Fernseher (47,9 Prozent). Das Smartphone nutzen 19,6 Prozent, Tablet 9,4 Prozent, Laptop 17,3 Prozent und Smart-TV 25,6 Prozent. Über 70 Prozent der Anwender greifen somit regelmäßig auf internetfähige Geräte zurück. Das sind rund 30 Prozent mehr als zur WM im letzten Jahr. Erfreulicherweise spielt das Thema IT-Sicherheit bei Fans in dieser Saison eine größere Rolle. Fast 42 Prozent gaben an, dass sie bei ihren internetfähigen Geräten Vorkehrungen wie die Installation einer Anti-Virensoftware treffen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Internetnutzern des europäischen IT-Security-Hersteller ESET