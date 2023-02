31.01.2023 Ein aktueller Report zeigt die Top-10-Marken, die von Cyberkriminellen bei ihren Versuchen, persönliche Informationen oder Zahlungsdaten zu stehlen, im vierten Quartal 2022 am häufigsten imitiert wurden.

Top 10 der am häufigsten nachgeahmten Marken

Yahoo war im vierten Quartal 2022 die Marke, die am häufigsten für Phishing-Angriffe missbraucht wurde. Das zeigt der Brand Phishing Report Q4 2022 von CheckPoint . In den Phishing-E-Mails wird der Zielperson glaubhaft dargelegt, dass sie ein von Yahoo organisiertes Preisgeld im Wert von Hunderttausenden von Dollar gewonnen habe. Anschließend wird der Empfänger aufgefordert, seine persönlichen Daten und seine Bankverbindung mitzuteilen. Generell war der Technologiesektor die Branche, die im letzten Quartal 2022 am häufigsten durch Marken-Phishing nachgeahmt wurde, gefolgt vom Logistiksektor und den sozialen Netzwerken.