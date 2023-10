Sunzinet übernimmt Apracor

Ziel der vollständigen Übernahme sei es, Kundinnen und Kunden einen verbesserten Service zu bieten und den Marktzugang in Österreich und der Schweiz zu stärken. Zudem halte "der Vertrieb von Salesforce-Lizenzen in Österreich und Deutschland viele weitere Vorteile bereit", wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.Der Zusammenschluss sei ein wichtiger Schritt, um die Expertise im Bereich der digitalen Transformation auszubauen.Die Integration von Apracor intensiviere zudem das Full-Service-Portfolio, insbesondere in den Bereichen Marketing Automation, Data Management und agnostische CRM-Beratung. Ein zusätzlicher Vorteil für gemeinsame Kunden der Fusion ist der Erwerb des Reselling Status von Salesforce Lizenzen in Österreich und Deutschland.Im aktuellen Internetagentur-Ranking landete Sunzinet mit 14,2 Millionen Euro Honorarumsatz auf Platz 43. Apracor wird als rechtliche Einheit vollständig in Sunzinet integriert, wobei Sunzinet bereits zuvor als Mehrheitseigner agierte.