Ausgerechnet: Was ein Bug im Shop den Onlinehändler kostet

Das hat App- und Online-Qualitätstester Applause in seinem 2019 Retail Quality Report herausgefunden. Rund 3000 Fehler in Onlineshops haben die Experten zu Weihnachten 2018 angesehen - davon ist jeder zweite als schwer zu klassifizieren. Alleine 65 der schweren Bugs haben gemeinsam rund 60 Millionen Dollar Schaden in Form von Umsatzausfall verursacht. Damit kostet der durchschnittliche Shop-Bug rund 915.000 Dollar binnen vierzehn Tagen Laufzeit ohne Behebung.In Deutschland schneiden Usability sowie Funktionalität der Online-Angebote gut ab: Die beste UX finden Konsumenten in den USA, Deutschland folgt, danach kommt Großbritannien. Führend ist Deutschland in Sachen 'Wenigste Bugs' bei optimaler Funktionalität, die meisten Bugs gab es in Großbritannien. Häufigste Fundorte von Bugs sind Warenkörbe, Profile und Produktseiten.Nachholbedarf in Sachen Omnichannel besteht international.