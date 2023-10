Ranking: Das sind die größten Cross-Border-Marktplätze in Europa

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

An der Spitze stehen wie auch in Deutschland die Branchenriesen Amazon und Ebay , die mit einem erwarteten Umsatz von 55 bzw. 23,2 Milliarden Euro fast die Hälfte des Marktplatzhandels auf sich vereinen.Die TOP 100 Cross-Border-Marktplätze erwirtschaften europaweit einen Umsatz von 140 Milliarden Euro. Nach der Covid-19-Pandemie wuchsen die Marktplätze weiter um 9,3 Prozent, unterstützt durch hybride B2C- und reine C2C-Marktplätze. Dieses Wachstum wird sich voraussichtlich 2023 weiter fortsetzen und bis 2025 auf 65 Prozent der Cross-Border Online-Umsätze in Europa ansteigen. Hybride Marktplätze werden aufgrund des zunehmenden Anteils von Drittanbietern (3P) - oft aus China - das GMV-Wachstum vorantreiben und reine Marktplätze übertreffen. Im Jahr 2025 werden 250 bis 300 Cross-Border-Marktplätze mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Marktplätze ausmachen, so die StudienautorInnen von CBCommerce Die TOP 10 der globalen Cross-Border-Marktplätze dominieren AliExpress (China) und Etsy (USA), gefolgt von Amazon und Ebay. Auf Platz 5 landet der Musikmarktplatz Discogs (USA), gefolgt vom ersten Europäer, dem C2C-Marktplatz OLX aus den Niederlanden. Mit Bandcamp und Uber Eats schaffen es noch zwei weitere US-Marktplätze in die Top10. Der aggressive Billigheimer Temu aus China schafft es auf Platz 9, mit dem Gebrauchtwaren-Marktplatz Vinted aus Litauen schafft es noch ein zweiter Europäer in die Top10.