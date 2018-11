Business Intelligence zieht in die Cloud um

Bild: Bartosz Kosiorek / wikicommons Vor uns ist niemand auf die Idee gekommen, das Thema Cloud mit 'Wolken' zu illustrieren. Yeah!

(chart: BARC)

Cloud BI- und BIaaS-Implementierungen sind die am schnellsten wachsenden BI-Trends, wie der vom Business Application Research Center (BARC) veröffentlichte BI Survey 18 zeigt. Der BI Survey ist die weltweit größte Umfrage unter Anwendern von Business-Intelligence-Software. Er analysiert aktuelle BI-Trends und bietet einen detaillierten Vergleich von über 36 führenden BI-Produkten.BI-Implementierungen auf Cloud-Basis sind in den letzten beiden Jahren um über 100 Prozent angestiegen. Während Unternehmen bei BI-Projekten, die mehr als zwei Jahre zurückliegen, nur zu 14 Prozent auf die Cloud setzten, trifft dies in neueren Projekten, die in den letzten beiden Jahren durchgeführt wurden, bereits auf 31 Prozent zu. Von allen im BI Survey 18 beobachteten Trends verzeichnen Implementierungen auf Cloud-Basis damit den stärksten Anstieg in den letzten zwei Jahren. Auf den Plätzen zwei und drei der Trends mit dem größten Wachstum folgen die visuelle Analyse (68 Prozent gegenüber 58 Prozent) und Mobile BI (37 Prozent gegenüber 27 Prozent).Die vier wichtigsten Kaufgründe eines BI-Werkzeuges sind Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit 2003 haben sich die Kaufgründe kaum verändert, Schwankungen in diesem Zeitraum betrugen meist weniger als 10 Prozent. Bei der Benutzerfreundlichkeit lässt sich in den vergangenen Jahren noch die größte Veränderung feststellen. Allerdings liegt auch sie in den letzten sechs Jahren relativ konstant bei etwa um die 40 Prozent. In jüngster Zeit ist vor allem die Funktionalität als Kaufargument rückläufig. Hier lässt sich seit 2016 ein Rückgang um mehr als 10 Prozent feststellen.Der durchschnittliche Anteil an BI-Nutzern in Unternehmen, die am BI Survey teilnehmen, ist von 10 Prozent im Jahr 2014 auf 13 Prozent im Jahr 2018 gestiegen. Schaut man sich die Daten genauer an, zeigt sich, dass in Unternehmen, die von sich behaupten, am meisten von ihren BI-Tools zu profitieren ("Best-in-Class "), im Durchschnitt 9 Prozent mehr Mitarbeiter BI nutzen als in Nachzügler-Unternehmen (Unternehmen, die den geringsten Nutzen erzielen). Ein klares Indiz dafür, dass ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der BI-Nutzer und dem erzielten Nutzen existiert, und damit Anreiz für Unternehmen, so viele Mitarbeiter wie möglich zur Nutzung ihres BI-Tools zu bewegen.