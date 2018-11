E-Government: Bezahloption in Bürgerportalen ist noch ausbaufähig

Zusätzlich zu den Kommunen, die bereits Online-Bezahlmöglichkeiten anbieten, arbeiten weitere 41 Prozent aktuell an der Einbindung. Lediglich 13 Prozent befassen sich derzeit noch gar nicht damit. Nach den Gründen befragt, warum Kommunen ihren Bürgerinnen und Bürgern die Bezahlung über das Internet anbieten, sehen 77 Prozent der Befragten eine schnellere Abwicklung für die Bürger als wichtigsten Faktor, gefolgt von internen Effizienzsteigerungen (61 Prozent). Als Hinderungsgründe bei der Einführung von Online-Bezahlverfahren werden in erster Linie der Aufwand bei der Anpassung technischer Systeme und Prozesse (18 Prozent) sowie ein zu geringer erwarteter Nutzen in Relation zum Aufwand (15 Prozent) genannt. Kosten und Komplexität bei der Einbindung von Bezahlverfahren werden dagegen kaum als Problem betrachtet (7 und 5 Prozent).Den Status-quo der Online-Bezahlmöglichkeiten auf Bürgerportalen von Kommunen hat eine aktuelle Studie des Instituts Ibi Research an der Universität Regensburg untersucht, mitfinanziert von den Paymentanbietern GiroSolution und Giropay