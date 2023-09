eBay schafft ein neues Ein- und Verkaufserlebnis für lokales Handeln

Verbindliches und sicheres lokales Kaufen und Verkaufen ohne Nachverhandeln

Gewerbliche HändlerInnen können ihre Verkaufschancen erhöhen

Der Marktplatz eBay startet in Deutschland ab sofort einen neuen Ein- und Verkaufsservice für alle, die Produkte in der eigenen Umgebung kaufen und verkaufen möchten: eBay Lokal. Dafür hat eBay die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Artikeln, die in der eigenen Umgebung verfügbar sind, in der eBay-Suche sowie auf der gesamten eBay-Seite stark erhöht, unter anderem über eine neue zentrale Seite für lokales Suchen und Browsen. Außerdem wurde eine Vielzahl an Prozessen überarbeitet und Produktänderungen eingeführt, um lokales Verkaufen, Kaufen und Abholen über eBay.de so einfach wie möglich zu machen.Anders als bei anderen Online-Plattformen wird der Preis für einen Artikel, wie bei eBay üblich, auch beim lokalen Handel mit Abholung verbindlich durch den Kaufabschluss über die eBay-Plattform vereinbart und der Artikel direkt online bezahlt - ohne Nachverhandeln und Hin und Her. Den KäuferInnen und VerkäuferInnen steht mit integrierter Zahlungsabwicklung, umfassendem Kundenservice, Käufer- und Verkäuferschutz sowie sicheren Kommunikationsmöglichkeiten außerdem eine Infrastruktur zur Verfügung, die für ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen beim lokalen Handel sorgt.Für KäuferInnen bietet eBay Lokal die gewohnt große eBay-Vielfalt in der eigenen Umgebung - gebrauchte, refurbished oder neue Artikel ebenso wie Produkte von privaten oder von gewerblichen VerkäuferInnen. Insgesamt gibt es auf dem deutschen eBay-Marktplatz bereits heute mehr als 20 Millionen Artikel, die mit der Option "Abholung" angeboten werden. Der Vorteil gegenüber einem Kauf mit Versand: Bei lokaler Abholung können KäuferInnen die Versandkosten sparen und sie erhalten den Artikel in der Regel besonders schnell.Private VerkäuferInnen profitieren nicht nur davon, dass das Verkaufen bei eBay für sie kostenlos ist. Sie können ebenfalls Zeit und Aufwand sparen, da das Verpacken und der Gang zur Post wegfällt.Gewerbliche HändlerInnen können über eBay Lokal mehr Sichtbarkeit erzielen und VerbraucherInnen die Möglichkeit geben, auch online lokal bei ihnen einzukaufen, sich so am Trend des lokalen Handels beteiligen und dadurch ihre Verkaufschancen erhöhen. HändlerInnen, die ein lokales Ladengeschäft betreiben, können über den Online-Kauf mit Abholung vor Ort mehr KundInnen in ihren Laden ziehen und von Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten profitieren. Außerdem sparen HändlerInnen Versandkosten, wenn KundInnen die Artikel abholen - das lohnt sich besonders bei Produkten mit hohem Lieferaufwand. Durch die Möglichkeit Artikel vor Ort anzusehen und auszuprobieren können HändlerInnen ebenso ihre Retourenquote positiv beeinflussen.