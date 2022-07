Aus eBay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen

12.07.2022 Seit Juni 2021 gehört eBay Kleinanzeigen zu Adevinta, nun gibt das Unternehmen bekannt: Aus "eBay Kleinanzeigen" wird bald schlicht "Kleinanzeigen". Außerdem gibt es mit "Direkt kaufen" in Kürze ein neues Handelsformat sowie mehr Sicherheitsfeatures.

Kleinanzeigen wird zur integrierten Handelsplattform

Seit Juni vergangenen Jahres gehören die Portale der ehemaligen eBay Classifieds Group, zu der hierzulande neben eBay Kleinanzeigen auch mobile.de gehört, zu Adevinta . Noch bis Juni 2024 kann Adevinta den Markenbestandteil "eBay" nutzen, spätestens dann muss der Online-Kleinanzeigenmarkt einen neuen Namen erhalten. Nun gibt das Unternehmen bekannt: Aus eBay Kleinanzeigen wird bald Kleinanzeigen."Der neue, alte Name ist zugleich ein Versprechen an unsere Nutzer: Wir bleiben, wofür wir heute stehen", erklärt CEO Paul Heimann . Immerhin ist eBay Kleinanzeigen hierzulande ein der bekanntesten Marken, die Website zählt zu den meistbesuchten im deutschsprachigen Internet und erreicht hierzulande rund zwei Drittel aller Internetnutzer. Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Namens hat sich das Unternehmen die Domain kleinanzeigen.de gesichert. Aktuell wird der Markenauftritt überarbeitet. Bis spätestens Mitte 2024 werden nach und nach Änderungen für die Nutzer sichtbar. Zu den wesentlichen Änderungen wird neben dem neuen Markennamen auch ein neues Markenlogo zählen.In Kürze wird mit "Direkt kaufen" außerdem eine neue Form des Handelns eingeführt. "Direkt kaufen" soll den Kauf beziehungsweise Verkauf über die Plattform beschleunigen. Private Verkäufer, die Angebote mit Festpreis einstellen, ermöglichen Interessenten den direkten Kauf - ohne vorherige Kontaktaufnahme oder langwierige Verhandlung. Bezahlt wird über die Funktion "Sicher bezahlen". Der Verkäufer erhält eine Bestätigung des Zahlungseingangs sowie die Anschrift, die der Käufer für die Lieferung angegeben hat. Beide Seiten profitieren vom Käufer- bzw. Verkäuferschutz. Das Geld wird treuhänderisch verwahrt, bis der Käufer den ordnungsgemäßen Erhalt der Ware bestätigt. Der Käufer hat bis zu 14 Tage Zeit, eventuelle Probleme zu melden.Damit Waren nicht nur sicher bestellt und bezahlt werden können, sondern auch zuverlässig ankommen, hat eBay Kleinanzeigen bereits im Dezember 2021 eine Versandmöglichkeit integriert. Dank dieser Erweiterung können Nutzer sowohl die Zahlung als auch den Versand über die Plattform abwickeln. "Wir entwickeln uns zu einer Plattform, auf der Nutzer, sofern sie dies möchten, den gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess abwickeln können - von der Bestellung über die Bezahlung bis hin zum Versand", erklärt Paul Heimann.Auch das Thema Sicherheit gibt es Neuerungen: So ist für die nächsten Wochen die Einführung einer risikobasierten Zwei-Faktor-Authentifizierung geplant. Diese soll Anmeldungen durch die Bestätigung über einen zweiten Faktor, wie etwa eine E-Mail, immer dann absichern, wenn Auffälligkeiten wie abweichende Standorte oder auffällige Anschriften erkannt werden.