Kaufland testet Showroom für Marktplatz

30.06.2023 In einer Düsseldorfer Test-Filiale werden erstmals auch Ausstellungsstücke von Marktplatzhändlern gezeigt, die sich per QR-Code bestellen lassen.

Auch Kaufland App vereint Marktplatz und Filiale

Die Einzelhandelskette Kaufland testet einen Showroom für die Artikel der mehr 10.000 Händler, die auf dem Online-Marktplatz des Unternehmens ihre Artikel anbieten. Über einen mehrmonatigen Testzeitraum werden in einer Düsseldorfer Kaufland-Filiale ausgewählte Ausstellungsstücke gezeigt, sie sich online bestellen lassen. Produktdetails lassen sich über einen QR-Code abrufen, ebenso kann die Bestellung abgewickelt werden. Das Konzept hinter dem Showroom wurde in Zusammenarbeit mit dem digitalen Start-Up Blaenk aus Köln erarbeitet.Zeitgleich hat die Kaufland-App ein Update erfahren, um Filialen und Marktplatz besser zusammenzuführen. Während KundInnen bisher immer zwischen Filial- oder Marktplatz-Bereich wechseln mussten, sind beide Angebotsformen nun in einer Übersicht vereint. Zudem baut Kaufland mit dem App-Update die Vorteile der Kaufland Card noch weiter aus. Dort gibt es Extra-Rabatten, besondere Angebote, Coupons oder Gewinnspielen.