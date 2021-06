Handelszukunft: Wie die digitale Aufholjagd des Präsenzhandels wirklich aussieht 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR 'Omni-Convenience' wird zur Zukunft des Präsenzhandels.

Der Präsenzhandel hat in der Coronakrise Boden verloren gegenüber dem E-Commerce: Denn die Zahl der Online-ErstkäuferInnen hat in dieser Zeit stark zugenommen. Der 'Online Monitor 2021' des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt über alle Branchen hinweg im Schnitt ein Erstkäuferanteil von rund 20 Prozent. Mindestens die Hälfte dieser ErstkäuferInnen wollen demnach auch in Zukunft online einkaufen, in Kategorien wie Fashion und Accessoires oder Elektro sind es sogar bis zu 70 Prozent.Auch bis dahin wenig online-affine StammkundInnen des stationären Handels haben also mittlerweile die Einfachheit und Bequemlichkeit des Onlineshoppings zu schätzen gelernt. Die Folge: Sie fordern diese zunehmend auch in der analogen Einkaufswelt, wie beispielsweise die IFH Köln/Capgemini-Studie 'Retail of the Future' festgestellt hat.Das ist für den Handel eine Herausforderung, birgt aber auch viele Chancen: Denn ganz verloren für den stationären Handel sind nach den langen Corona-Monaten selbst Hardcore-Online-Shopper nicht, im Gegenteil. Viele Menschen haben in der Coronapandemie den klassischen Einkaufsbummel durch die Geschäfte sehr vermisst und möchten nun auch ganz bewusst ihre lokalen Händler unterstützen. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov gaben 63 Prozent der deutschen StudienteilnehmerInnen an, dass die tatsächliche Begutachtung von Produkten ein wichtiger Grund für den Einkauf in einem Laden sei. In der iBusiness-Studi