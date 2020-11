Neue Payment-Option: Amazon bietet Finanzierung von Einkäufen an 

Bisher konnten Onlineshopper auf Amazon einen Einkauf auf direktem Weg nicht finanzieren. Eine Art Ratenzahlung war nur über die Amazon.de Visa Kreditkarte möglich. Nun erweitert der ECommerce-Riese seinen Bezahlprozess um ein weiteres Payment-Angebot: In Kooperation mit der Hamburger Direktbank Barclaycard bietet Amazon die Finanzierung von Einkäufen über Amazon.de an. Diese ist für Online-Bestellungen ab einem Warenwert von 100 Euro verfügbar.Amazon-Kunden können die gewünschte Finanzierung direkt im Checkout digital beantragen und erhalten sofort eine Rückmeldung, ob ihr Antrag bewilligt wurde. Barclaycard stellt dann einen Finanzierungsrahmen zur Verfügung, der auch für Folgekäufe verwendet werden kann, ohne erneuten Antrag. Voraussetzung: Die Kunden müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Von der Finanzierung ausgenommen sind nicht vorrätige oder vorübergehend nicht vorrätige Artikel, Vorbestellungen, digitale Produkte und Geschenkgutscheine.Amazon-Kunden können über die Ratenhöhe entscheiden und die Laufzeit mit einer Rückzahlung in drei bis 48 Raten. Auch Sonderzahlungen sowie vorzeitige Ablösungen sind möglich, ebenso Retouren. Barclaycard passt den Finanzierungsbetrag dann automatisch an. Der effektive Jahreszins liegt bei 7,69 Prozent.Für Barclaycard markiert die Kooperation mit Amazon den Start in einen neuen Geschäftszweig: Neben Kreditkarten und Konsumentenkrediten bietet die Bank künftig auch Absatzfinanzierung in Deutschland an.