Wirtschaftlich keine Perspektive mehr: Twitter stellt Periscope ein 

Im Frühjahr 2015 hatte Twitter den Live-Streaming-Dienst Periscope gekauft und seitdem als eigenständigen Dienst weitergeführt, im März 2021 wird die App eingestellt. Dies kündigt Periscope in einem Blog-Eintrag an. Demnach können Live-Streams aber weiterhin über die Twitter-App übertragen werden.Als Begründung für das Aus werden mangelnde Wirtschaftlichkeit und sinkende Nutzerzahlen genannt. Konkret heißt es: "Die Periscope-App befindet sich in einem unhaltbaren Wartungsmodus - und das schon seit einer Weile. In den letzten Jahren haben wir einen Rückgang der Nutzung festgestellt und wissen, dass die Kosten für den Support der App mit der Zeit immer weiter steigen werden."In dem Blogbeitrag heißt es weiter, dass bis zur Entfernung aus den App-Stores eine weitere Version von Periscope erscheinen soll. Nutzer können über die App dann jedoch kein neues Konto mehr anlegen. Videoübertragungen, die auf Twitter geteilt wurden, sollen als Wiederholungen erhalten bleiben. Periscope-Nutzer können bis zur Einstellung ein Archiv mit ihren Übertragungen und Daten herunterladen.Nach Twitter stieg 2016 auch Facebook mit seinem Dienst Facebook Live in den Markt für Live-Streaming ein. Seit 2020 bietet auch LinkedIn eine Live-Video-Funktion für registrierte Nutzer an.