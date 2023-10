Call for Interest: Zukunftskonferenz 2024

Die 'Zukunftskonferenz: ' Trends in E-Commerce, Marketing und E-Business 2024 ' behandelt unter anderem die Zukunft bei Anwendungen und Services für die Digitale Transformation sowie die Entwicklungen bei Hard- und Software, Services und Tools. In den begleitenden Expertenforen "Direct to Consumer", "Metaversum" sowie "Künstliche Intelligenz, Machine Learning und datengestütztes Marketing" sollen Themen wie Künstliche Intelligenz im Marketing, Adress- und Daten, CRM, Individualisierung und Personalisierung, Marketingautomation, Scoring, Projektsoftware, CRM, sowie crossmediale Kommunikation behandelt.Teilnehmende Unternehmen können sich auf eine dreistellige Zahl von Leads freuen (Zur Vorjahresveranstaltung ' Trends in E-Commerce, Marketing und digitales Business 2023' hier entlang ).Interessierte melden sich telefonisch unter 089-5783870 oder per E-Mail (media@hightext.de).