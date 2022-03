Connected TV und Mobile Video: Millionenschweres globales Betrugssystem entdeckt

25.03.2022 Laut der Mess- und Analyseplattform DoubleVerify versucht das Werbebetrugssystem 'ViperBot', jeden Monat über acht Millionen Dollar an Werbeausgaben in den Kanälen Connected TV (CTV) und Mobile Video zu stehlen.

Mit 'ViperBot' entfernen die Betrüger den Code, der die Werbeeinblendungen verifiziert. Diesen Code leiten sie dann über echte Geräte um, um die betrügerischen Aktivitäten zu verbergen und unentdeckt zu bleiben, erklärt DoubleVerify (DV) . DV-Kunden seien derzeit vor diesem System geschützt, doch weiterhin würden mehr als fünf Millionen Geräte und bis zu 85 Millionen Anzeigenanfragen pro Tag gefälscht."ViperBot ist eines der raffiniertesten Fraud-Schemas, die DV je identifiziert hat", sagt Mark Zagorski , CEO von DoubleVerify. ViperBot stütze sich sowohl auf das gut dokumentierte Auftreten von Verification Stripping als auch auf eine neue Taktik namens 'Verification Redirection'. Verification Stripping ist die Entfernung von Verifizierungs-Tags, die zuvor von einem Messdienstleister gesetzt wurden. Da dies in der Regel zu Messdiskrepanzen führt, können Betrugsversuche, die auf Verification Stripping beruhen, von fortschrittlichen Messunternehmen regelmäßig aufgedeckt werden.Mit 'ViperBot' hätten die Betrüger das Verification Stripping jedoch auf die nächste Stufe gehoben, so die Plattform. Sie entfernen nicht nur die Verifizierungs-Tags aus der ausgelieferten Anzeige, sondern fügen sie auch in billige Werbeplätze ein, die auf echten Geräten laufen, um eine Entdeckung zu verhindern. Dadurch werde es schwieriger, betrügerische Aktivitäten zu erkennen. Obwohl ViperBot Verifizierungs-Tags von allen Verifizierungsanbietern betraf, habe DV das Schema schnell erkannt und entschärft. Die gefälschten Impressions und Anzeigenanfragen wurden blockiert."Die Betrüger entwickeln sich weiter und zielen aggressiv auf hochwertige Inventararten ab, so dass die Messdienstleister aufholen müssen", sagt Jack Smith , Chief Product Officer bei DoubleVerify. "Wir sehen dies bei CTV- und Mobile-Inventar, wo höhere CPMs ein attraktives Ziel darstellen. Diese neue Umleitungstaktik kann allerdings in vielen Umgebungen angewendet werden."Die Technologie von DV basiert auf dem DV Fraud Lab, einem Team von Datenwissenschaftlern, Mathematikern und Analysten aus dem Bereich der Cyber-Betrugsbekämpfung. Das Fraud Lab stützt sich auf eine Vielzahl von Ansätzen zur Betrugserkennung - von KI und maschinellem Lernen bis hin zur manuellen Überprüfung.