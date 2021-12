Wie Künstliche Intelligenz Online-Betrug vereinfacht und erschwert 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Es ist eine fortlaufende Entwicklung, dass die Betrugsfälle im Internet zunehmen.

Online-Betrug nimmt weiter zu

Betrug hat viele Gesichter: Das Strafgesetzbuch kennt viele Formen von Betrug, darunter Computerbetrug, Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug, Versicherungsmissbrauch, Erschleichen von Leistungen, Kreditbetrug, Sportwettbetrug oder Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten. So vielfältig die strafbaren Betrugsformen auch sind, ihnen ist die Absicht gemeinsam, "sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt wird, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält", so sagen die Juristen.Betrüger spielen somit eine falsche Identität vor und nutzen dann für ihren Betrug die Berechtigungen und Möglichkeiten der gefälschten oder gestohlenen Identität. Oder aber man missbraucht die eigenen, vorhandenen Berechtigungen zu kriminellen Zwecken, oder verschafft sich Berechtigungen, die man nicht haben soll, und missbraucht diese.Im Kern geht es also darum, dass Identitäten gefälscht und Berechtigungen missbraucht werden, eigene oder die eines Dritten, der selbst zum Opfer wird oder ungewollt zum scheinbaren Mittäter. Daran ist erst einmal nichts Neues, abgesehen davon, dass die Betrugsfälle deutlich zunehmen, gerade im Onlinegeschäft. Zudem zeigt sich, dass Betrug nicht nur viele Gesichter hat, auch Gesichter können zum Betrug werden.Es ist eine fortlaufende Entwicklung, dass die Betrugsfälle im Internet zunehmen. So berichtet das BKA (Bundeskriminalamt) in dem Bundeslagebild Cybercrime 2020 (erschienen im Mai 2021) davon, dass der Computerbetrug zwischen 2019 und 2020 um 5,8 Prozent zugenommen hat, die Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung s