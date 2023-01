Die Pharmabranche kommuniziert gerne über YouTube

Hersteller von Naturmedizin auf Instagram besonders aktiv

Die Social-Media-Performance von 100 Arzneimittelherstellern auf den Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube hat Research Tools in Kooperation mit Vico Research & Consulting untersucht. Gemeinsam kommen die Pharmaunternehmen laut der Studie auf rund 8,3 Millionen Abonnements. Die Marktforscher analysierten den Zeitraum von November 2021 bis November 2022.Mit einem Nutzungsgrad von 88 Prozent ist die Plattform YouTube am beliebtesten. Im Schnitt laden die Unternehmen 14 Videos im Jahr hoch. Auf Facebook sind 79 Marken mit einem offiziellen Account vertreten, allerdings haben nur drei Unternehmen hier mehr als 500.000 Fans. Einen Twitter-Account führt hingegen nur knapp die Hälfte der Unternehmen. Die meisten Postings kommen hier von @Bayer, @pfizer_de und @sanofiDE.Die Nutzung von Instagram hat innerhalb von zwei Jahren stark zugenommen. Derzeit führen 69 von 100 Pharmaherstellern einen Instagram-Account. Mit 600 Beiträgen innerhalb eines Jahres ist Pascoe , Hersteller von Naturmedizin, auf der Plattform besonders aktiv. Im Schnitt posten Arzneimittelhersteller auf Instagram rund 65 Beiträge pro Jahr. Bei der Interaktionszahl führt Weleda . Mit über 150.000 Kommentaren, Reaktionen oder Shares schafft die Naturmedizin-Marke einen lebhaften Austausch - erheblich über den durchschnittlichen knapp 4.000 Interaktionen.Sieben der zehn in den Social Media aktivsten Arzneimittelhersteller sind auf allen vier analysierten Plattformen präsent. Die beiden Marken Johnson & Johnson sowie Pfizer platzieren sich zudem in allen vier Plattform-Einzelrankings unter den zehn Best-Performern.