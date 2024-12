About You startet Fabletics-Markenshop

Activewear

Begleitend zum Launch des Markenshops von Fabletics bei About You startet eine Marketingkampagne, die neben großflächigen Platzierungen im Shop von About You auch Influencer-Kollaborationen, Fotoproduktionen und weitere Aktivierungen mit der kalifornischen Sportmodemarke umfasst."Der Launch bei About You ist ein weiteres Zeugnis der Transformation unserer Vertriebsstrategie, mit der wir uns neben unserem D2C-Modell nun für weitere Vertriebskanäle öffnen. Mit dem Markenshop bei About You ist Fabletics nun auch auf einer der größten Modeplattformen Europas prominent vertreten. Wir sind überzeugt, daß wir gemeinsam in den kommenden Jahren die Markenbekanntheit von Fabletics, vor allem im deutschsprachigen Raum noch weiter ausbauen können", so Thomas Fröhlke, Vice President Commercial Fabletics Europe.Im Fabletics Markenshop sind sowohl einige der beliebtesten Leggings-Klassiker und Sport-BHs zu finden, aber auch Trendprodukte, wie Jumpsuits, Cargo-Sporthosen und Flared Leggings. Für die Herbst- und Wintermonate sollen Fleeceoberteile und Performance-Trainingsjacken die Damenkollektion von Fabletics abrunden.Bei der Herrenkollektion können die About You-Kunden aus einer breiten Auswahl an Fabletics Trainingsshorts, Shirts, Hosen und Hoodies wählen.