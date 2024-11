Shopsysteme: So will der About You-CEO mit Scayle wachsen

Enterprise-Commerce-Plattformen

Geografische Expansion: Nach einer erfolgreichen Test-and-Learn-Phase im Vereinigten Königreich hat Scayle nun erste Aktivitäten in den Vereinigten Staaten gestartet.



Akquise neuer Kunden und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen



Produkterweiterungen: Das Leistungsspektrum von Scayles ganzheitlicher und modularer Plattform soll kontinuierlich das Leistungsspektrum erweitert werden, um einen größeren Anteil an den Technologieausgaben seiner Kunden zu gewinnen.

Die About You Holding SE hat sich mit ihrem Shopsystem Scayle ambitionierte Finanzziele gesetzt, um mittelfristig ein nachhaltiges Wachstum der Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA zu erzielen. Der Umsatz soll von 47 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023/2024 auf rund 175 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2028/2029 steigen. Das bereinigte EBITDA soll sich von 25 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023/2024 auf rund 75 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2028/2029 erhöhen, während die bereinigte EBITDA-Marge trotz gezielter Wachstumsinvestitionen vom Vorstand über 40 Prozent erwartet wird.Um diese finanziellen Ziele zu erreichen, plant Scayle seine Expansion entlang drei zentraler Wachstumstreiber:"Innerhalb eines sehr großen adressierbaren Gesamtmarktes von 12 Milliarden US-Dollar ist Scayle einzigartig positioniert, um durch seine vielfältigen Wachstumschancen einen erheblichen Wert zu schaffen", erklärt Tarek Müller , Mitgründer und Co-CEO der About You Group. "Mittelfristig zielt unsere Strategie für Scayle auf ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz und bereinigten EBITDA ab. Wir nutzen das Momentum als beste digitale Commerce-Software auf dem Markt und treiben unsere langfristige Vision voran, Scayle als nächstes globales Business-to-Business-Powerhouse der Handelsbranche zu etablieren."Scayle wurde vor einem Jahr in eine separate Gesellschaft ausgegliedert. Die Enterprise-Commerce-Plattform ist die B2B-Einheit der About You Group.