Gaming: E-Sports erfreuen sich wachsender Popularität

15.02.2019 Wachsendes Interesse am digitalen Sport: Rund jeder fünfte Deutsche (19 Prozent) hat sich bereits eSports-Matches angeschaut. Das entspricht rund 13 Millionen Menschen. Vor einem Jahr lag der Anteil der eSports-Zuschauer in Deutschland noch bei 16 Prozent. Besonders groß ist das Interesse bei den Jüngeren: Von den 16- bis 24-Jährigen haben bereits 44 Prozent eSports-Spiele angeschaut.

Bild: Gamescom

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die meisten Nutzer sehen sich ESport-Partien als Aufzeichnungen an.

(chart: game/yougov)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Vier von zehn Nutzern können konkret etwas mit dem Begriff anfangen, drei weitere von zehn haben ihn zumindest schon einmal gehört.

(chart: Game / Yougov)

Das geht aus einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter 2.000 Nutzern hervor, die der Verband der deutschen Games-Branche Game veröffentlichte. Am häufigsten werden eSports-Matches als Aufzeichnung angesehen: 14 Prozent der Deutschen haben sich so schon einmal einen Wettkampf angeschaut. Jeder Zwölfte (8 Prozent) hat eSports-Matches per Livestream verfolgt, weitere 3 Prozent waren bei einem Turnier live vor Ort.