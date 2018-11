Accenture Interactive übernimmt Kolle Rebbe

Zu den Arbeiten von Kolle Rebbe zählen Werbekampagnen wie 'life's a search' für Google, '#sayyestotheworld' für Lufthansa, 'Next level luxury' für Audi, die seit zehn Jahren laufende Ritter Sport Kampagne sowie die Kampagnen zum Start von Netflix-Serien wie Better Call Saul und Narcos. Kolle Rebbe entwickelt kanalübergreifende Werbekampagnen und digitale Inhalte für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Marken wie Audi, DAZN, Netflix und TUI Cruises. Die Agentur beschäftigt rund 300 Mitarbeiter an ihrem Hamburger Stammsitz.Accenture Interactive will mit der Übernahme der "führende Anbieter von Lösungen für integrierte Kundenerlebnisse" werden. "Mit Kolle Rebbe erweitern wir unser Portfolio an Marketing- und Digital-Services in strategischer Weise", sagt Matthias Schrader , der Accenture Interactive im deutschsprachigen Raum leitet. "Gemeinsam mit Kolle Rebbe sind wir nun in der Lage, das ganze Spektrum rund um das Markenerlebnis abzudecken, von der Aktivierung in traditionellen Medien bis zur gezielten Ansprache über Programmatic Advertising sowie personalisierten Content und E-Commerce."Fabian Frese , Geschäftsführer Kreation bei Kolle Rebbe, ergänzt: "Der Werbemarkt in Deutschland durchläuft einen fundamentalen Wandel. Kunden sind heute auf der Suche nach Agenturen, die über eine globale Reichweite verfügen und ein Full-Service-Portfolio von der Ideenentwicklung bis hin zur Umsetzung anbieten können. Eines ändert sich jedoch nicht: Kreative Ideen sind nach wie vor gefragt. Wir glauben, dass wir unter dem Dach von Accenture Interactive noch mehr Wirkung erzielen, da wir nun Kreativität mit einem strategischen Ansatz und Technologie-Expertise verknüpfen können und so Markenerlebnisse schaffen, die sich wirklich abheben. Als Teil der Accenture Interactive Familie ergeben sich auch für unsere Mitarbeiter ganz neue und spannende Möglichkeiten."Kolle Rebbe ist bereits die dritte Akquisition von Accenture in Deutschland in diesem Jahr. Im Januar 2018 übernahm Accenture Interactive mit Mackevision einen führenden Anbieter von Computer Generated Imagery und immersivem Content. Im Juni 2018 folgte der Kauf der strategischen Designberatung Designaffairs , die nun Teil des Bereichs 'Industry X.0' bei Accenture ist. Bereits 2017 erwarb Accenture einen Mehrheitsanteil an der Digitalagentur SinnerSchrader . Die Übernahme von Kolle Rebbe geschieht im Rahmen des globalen Ausbaus der Kreativfähigkeiten von Accenture Interactive und steht somit in einer Reihe mit den Zukäufen von Agenturen wie Karmarama in Großbritannien, Rothco in Irland und The Monkeys in Australien.