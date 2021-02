Microsoft will Textvorhersage per KI starten 

24.02.2021 Microsoft will Medienberichten zufolge im März ein Feature für Microsoft Word herausbringen, das erkennt, welches Wort ein Word-Nutzer als nächstes schreiben könnte.

Microsoft will das neue Feature im März weltweit anbieten, wie der Microsoft Roadmap zu entnehmen ist. Damit sollen Textvorhersagen für Microsoft Word-Benutzer bereitgestellt werden, wie Neowin berichtet. Die Funktion solle Benutzern helfen, "effizienter zu schreiben, indem sie Text schnell, zeitnah und genau vorhersagen", wird Microsoft zitiert.Nach der Einführung sehen Word-Benutzer ausgegraute Vorhersagen, die durch Drücken der Tabulatortaste akzeptiert oder durch Drücken der Esc-Taste abgelehnt werden können. Mit der Zeit sollen diese Vorhersagen basierend auf dem Schreibstil des Benutzers besser werden. Ist man nicht an der Verwendung von Vorhersagen interessiert, kann man diese auch vollständig deaktivieren.Es würden keine Daten "die Mandantengrenze verlassen" und niemand sie sehen, es sei denn, "als Teil des Feedback-Mechanismus". Word-Benutzer können zu 'Hilfe' und 'Feedback' navigieren, um Beschwerden oder Vorschläge an Microsoft zu senden. Anfang dieses Monats habe Microsoft auch damit begonnen, Outlook-Benutzern Unterstützung für die Textvorhersage zu bieten.