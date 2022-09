Scheinselbstständigkeit: Agentur-Chefs drohen hunderttausende Euro Nachzahlung

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wer sich als Berater, Publisher oder Content Creator zu einer kleinen Agentur zusammengeschlossen hat, kann schnell zum Scheinselbstständigen werden - auch wenn er meint, sein eigener Chef zu sein.

Chefs und Mitinhaber vieler kleiner und mittlerer Digital-Agenturen kann dieses Urteil hart treffen: Ihnen drohen horrende Nachzahlungen an Sozialkassen - pro Person können mehr als 100.000 Euro fällig werden. Gefährdet sind vor allem Berater oder Content Creators, die sich in Agenturen zusammengeschlossen haben und dort in der Funktion als Mitinhaber und (Mit-)Geschäftsführer tätig sind. Entgegen einer bislang häufig vertretenen Auffassung können sie sich nicht als Selbstständige betrachten, sondern sind als abhängig Beschäftigte in ihrer eigenen Firma anzusehen.